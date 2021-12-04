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44 минуты назад

Алешин рассказал, почему не была исполнена последняя воля Градского

Музыкант Анатолий Алешин объяснил, почему его друга народного артиста России Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище вопреки его последнему желанию.

Почему не исполнили последнюю волю Градского
Фото: ТАССТАСС

Градский говорил при жизни, что хотел быть похоронным рядом с родителями на Кузьминском кладбище. Несмотря на это, родственники умершего артиста сделали по-своему. Алешин предположил, с чем это могло быть связано.

«Вероятно, кто-то из его старших детей решил, что ему не по рангу лежать там. Может, о месте для себя подумали — рядом с отцом потом лечь на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Саше все-таки по рангу... Он неординарная личность, народный артист», — отметил музыкант в телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Легендарного автора песен не стало 28 ноября. Композитор скончался в реанимационном отделении в одной из московских больниц. Врачи боролись за его жизнь на протяжении двух суток, но так и не смогли спасти музыканта. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Шоу-бизнес,Анатолий Алешин,Александр Градский,НТВ,
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