Почему не исполнили последнюю волю Градского

«Вероятно, кто-то из его старших детей решил, что ему не по рангу лежать там. Может, о месте для себя подумали — рядом с отцом потом лечь на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Саше все-таки по рангу... Он неординарная личность, народный артист», — отметил музыкант в телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ.