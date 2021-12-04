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1 час назад

Названы дата и место прощания с Ниной Ургант

Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. Причиной ее смерти называют прогрессирующую болезнь Паркинсона, от которой знаменитая актриса страдала в последние годы.

Названы дата и место прощания с Ниной Ургант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что траурная церемония прощания со звездой Белорусского вокзала состоится 8 декабря в здании Александринского театра, в котором она служила много лет и сыграла множество ролей, информирует teleprogramma.pro.

В пресс-службе театра пока не могут сказать, будет ли церемония открытой для прессы и поклонников Нины Николаевны. Семья еще не озвучила своего решения по этому поводу.

Семья - это сын Нины Николаевны Андрей, внучка Мария и внук Иван, а также две правнучки и два правнука.

Нина Ургант жила в Санкт-Петербурге. Она категорически отказывалась переезжать в Москву поближе к внуку. Актриса всегда отличалась самостоятельностью и еще год назад могла выходить из своей квартиры для прогулок по любимому города. Однако от съемок она отказывалась уже давно: говорила, не должен зритель видеть ее беспомощной.

Шоу-бизнес,Нина Ургант,
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