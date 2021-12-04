Раскрыты обстоятельства смерти Нины Ургант

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в своей квартире на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге. Первой тело 92-летней звезды «Белорусского вокзала» обнаружила ее домработница. Она же и вызвала полицию и скорую помощь, рассказывает Экспресс Газета.
В последнее время пожилая актриса плохо себя чувствовала и практически не вставала с постели. У нее прогрессировала болезнь Паркинсона, первые признаки которой проявились около десяти лет назад. Ургант говорила, что очень грустит из-за невозможности более сниматься в кино по состоянию здоровья.
«Может быть, можно временно облегчить мое состояние, если снова лечь в больницу на капельницы, но я уже так устала от стен медицинских учреждений, да и, честно говоря, потеряла веру во врачей. Меня уже никто не спасет. Знаете, Господь мне позволил прожить 85 счастливых лет — это и так много», — ранее признавалась Нина Николаевна в интервью изданию «Вокруг ТВ».
Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни от прогрессирующей болезни Паркинсона. Актриса сыграла десятки киноролей, одной из самых известных стала роль медсестры Раи в драме «Белорусский вокзал». Более 30 лет она посвятила Александринскому театру в Санкт-Петербурге.