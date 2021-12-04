Раскрыты обстоятельства смерти Нины Ургант

«Может быть, можно временно облегчить мое состояние, если снова лечь в больницу на капельницы, но я уже так устала от стен медицинских учреждений, да и, честно говоря, потеряла веру во врачей. Меня уже никто не спасет. Знаете, Господь мне позволил прожить 85 счастливых лет — это и так много», — ранее признавалась Нина Николаевна в интервью изданию «Вокруг ТВ».