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11 минут назад

Раскрыты обстоятельства смерти Нины Ургант

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в своей квартире на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге. Первой тело 92-летней звезды «Белорусского вокзала» обнаружила ее домработница. Она же и вызвала полицию и скорую помощь, рассказывает Экспресс Газета.

Раскрыты обстоятельства смерти Нины Ургант
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В последнее время пожилая актриса плохо себя чувствовала и практически не вставала с постели. У нее прогрессировала болезнь Паркинсона, первые признаки которой проявились около десяти лет назад. Ургант говорила, что очень грустит из-за невозможности более сниматься в кино по состоянию здоровья.

«Может быть, можно временно облегчить мое состояние, если снова лечь в больницу на капельницы, но я уже так устала от стен медицинских учреждений, да и, честно говоря, потеряла веру во врачей. Меня уже никто не спасет. Знаете, Господь мне позволил прожить 85 счастливых лет — это и так много», — ранее признавалась Нина Николаевна в интервью изданию «Вокруг ТВ».

Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни от прогрессирующей болезни Паркинсона. Актриса сыграла десятки киноролей, одной из самых известных стала роль медсестры Раи в драме «Белорусский вокзал». Более 30 лет она посвятила Александринскому театру в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Нина Ургант,Вокруг ТВ,
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