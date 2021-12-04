«Один я остался»: Макаревич рассказал об утрате Градского

Андрей Макаревич и Александр Градский дружили много лет. Лидер группы «Машина времени» поделился воспоминаниями о друге в интервью для документального фильма о жизни Градского, который показал Первый Канал.

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Как рассказал рок-музыкант, Градский считал себя российским Джоном Ленноном. Он часто себя сравнивал с фронтменом коллектива The Beatles. Макаревич вспомнил такой эпизод: после того, как 8 декабря 1980 года Леннон был убит в Нью-Йорке, у него был с Градским на эту тему разговор. Об этом пишет Экспресс Газета.

Градский тогда заплакал, а затем произнес: «Один я остался».

«То есть до этого, видимо, их было двое», - прокомментировал Макаревич

Александр Буйнов также хорошо знал Градского. Когда-то они вместе начинали творческую карьеру в группе «Скоморохи». Как рассказал Буйнов, они с ним постоянно спорили, кто больше похож на Джона Леннона.

«В профиль мерялись носами», - вспоминает певец.