В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
48 минут назад

«Один я остался»: Макаревич рассказал об утрате Градского

Андрей Макаревич и Александр Градский дружили много лет. Лидер группы «Машина времени» поделился воспоминаниями о друге в интервью для документального фильма о жизни Градского, который показал Первый Канал.

«Один я остался»: Макаревич рассказал об утрате Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал рок-музыкант, Градский считал себя российским Джоном Ленноном. Он часто себя сравнивал с фронтменом коллектива The Beatles. Макаревич вспомнил такой эпизод: после того, как 8 декабря 1980 года Леннон был убит в Нью-Йорке, у него был с Градским на эту тему разговор. Об этом пишет Экспресс Газета.

Градский тогда заплакал, а затем произнес: «Один я остался».

«То есть до этого, видимо, их было двое», - прокомментировал Макаревич

Александр Буйнов также хорошо знал Градского. Когда-то они вместе начинали творческую карьеру в группе «Скоморохи». Как рассказал Буйнов, они с ним постоянно спорили, кто больше похож на Джона Леннона.

«В профиль мерялись носами», - вспоминает певец.

Александр Градский во времена СССР мог стать популярнее Иосифа Кобзона и Льва Лещенко, если бы умел идти на компромиссы. По словам Джигурды, Градский «по жизни был барином, аристократом», он был знаком с запрещенной в СССР западной музыкой и исполнил песню «Как молоды мы были» в такой манере, в какой никто в стране не пел.

Шоу-бизнес,Александр Буйнов,Лев Лещенко,Александр Градский,Андрей Макаревич,Иосиф Кобзон,Джон Леннон,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители