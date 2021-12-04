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1 час назад

Пугачева отправилась в театр без Галкина

Алла Борисовна пришла на спектакль в Московском губернском театре. Одну из главных ролей там играет ее внук Никита Пресняков.

Пугачева вышла в свет без Галкина
Фото: InstagramInstagram

Примадонна была одета непритязательно, с отсылом к молодежному стилю. Джинсы, белый кардиган крупной вязки, ботинки на платформе. Суперзвезду сфотографировали в компании актеров и сотрудников театра, - видимо, она зашла за кулисы, чтобы пообщаться с внуком и его коллегами.

Художественный руководитель театра Сергей Безруков выложил фотографии в инстаграм.

«Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский театр на „Безымянную звезду“ пришла Алла Борисовна Пугачева. Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах! Будем рады видеть снова», - написал он в микроблоге.

Фолловеры обратили внимание, что Пугачева прекрасно выглядит.

«Алла Борисовна выглядит прекрасно. Какое счастье видеть успех и талант собственных внуков», «Супер, она красотка», «Как хорошо она выглядит».

Не осталось незамеченным и отсутствие Максима Галкина. Комментаторы предположили, что супруг Примадонны не смог прийти вместе с ней из-за очень плотного концертного графика.

Алла Пугачева появилась на публике с короткой стрижкой. Фотографию Примадонны в новом образе опубликовала в Instagram жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова. На снимке с вечеринки, которым поделилась Проскурякова, Пугачева предстала с короткой стрижкой боб пепельного оттенка.
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