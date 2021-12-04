Пугачева вышла в свет без Галкина

Алла Борисовна пришла на спектакль в Московском губернском театре. Одну из главных ролей там играет ее внук Никита Пресняков.
Примадонна была одета непритязательно, с отсылом к молодежному стилю. Джинсы, белый кардиган крупной вязки, ботинки на платформе. Суперзвезду сфотографировали в компании актеров и сотрудников театра, - видимо, она зашла за кулисы, чтобы пообщаться с внуком и его коллегами.
Художественный руководитель театра Сергей Безруков выложил фотографии в инстаграм.
«Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский театр на „Безымянную звезду“ пришла Алла Борисовна Пугачева. Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах! Будем рады видеть снова», - написал он в микроблоге.
Фолловеры обратили внимание, что Пугачева прекрасно выглядит.
«Алла Борисовна выглядит прекрасно. Какое счастье видеть успех и талант собственных внуков», «Супер, она красотка», «Как хорошо она выглядит».
Не осталось незамеченным и отсутствие Максима Галкина. Комментаторы предположили, что супруг Примадонны не смог прийти вместе с ней из-за очень плотного концертного графика.