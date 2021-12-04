Пугачева вышла в свет без Галкина

«Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский театр на „Безымянную звезду“ пришла Алла Борисовна Пугачева. Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах! Будем рады видеть снова», - написал он в микроблоге.