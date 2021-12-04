Скандал с Ридли Скоттом: российский режиссер объяснился

Антон Долин решил поставить точку в вопросе об обматерившем его британским кинорежиссере Ридли Скотте. Российский критик констатировал, что «сам нарвался на грубость». Свою позицию Антон изложил в сообщении на страничке в facebook.

Фото: Reuters Reuters

Скандал разгорелся после того, как Долин опубликовал на YouTube очередной выпуск программы «Радио Долин». Выпуск был посвящен знаменитому британскому режиссеру, снявшему первую часть «Чужого», «Гладиатора», «Бегущего по лезвию» и множество других кинофильмов, завоевавших популярность в мировом кинематографе.

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В разговоре со Скоттом Антон высказал мнение, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». В ответ на это Скотт грубо выругался с применением обсценной лексики.

Долин заявил, что удивлен и возмущен тому, что рядовая ситуация получила столь масштабную огласку. Он увидел здесь некие происки недоброжелателей.

«Причина того, что "новость" была раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто-то (причем очень знаменитый) поставил на место "этого Долина"».

Также критик подробно объяснил, почему, по его мнению, интервью со Скоттом завершилось подобным образом.

Разговор с 84-летним мэтром состоялся во время «Кинотавра» в Сочи. Изначально была договоренность о 5-минутном интервью, оно продлилось вдвое дольше. Из-за технических проблем Долин, по его словам, не успел толком подготовить вопросы. Поэтому и заговорил о сравнительной реалистичности кинофильмов.

«Скотт, кажется, обиделся. Будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее. В моем понимании, я сам нарвался на грубость. Никакой воображаемой многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не послал "Антона Долина", он послал анонимного для него интервьюера — одного в ряду десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик», — резюмировал Долин.

Напомним, что упомянутая картина Скотта рассказывает о Франции эпохи Средневековья. В фильме сыграли голливудские актеры Адам Драйвер и Мэтт Дэймон.