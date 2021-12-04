«Месяца два на восстановление»: мама Бузовой о лечении дочери

Мама поющей телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала журналистам телеканала «Звезда» о том, что дочери предстоит долгая и тяжелая реабилитация. Ранее на съемках шоу Ольга сломала руку. Перелом оказался неудачным – пострадал нерв. Кость срослась, но функции пострадавшей руки не восстановились.
Ольге пришлось вернуться в клинику на реабилитацию.
«Там процедуры с утра до вечера. Она так устает, что вся мокрая от усилий становится, когда пытается просто поднять кисть. Надо делать перерывы. Потом массажи, она выматывается настолько, что у нее сил не остается. Она правой рукой ничего не может делать», - переживает за дочь Ирина.
Поскольку Ольга сейчас очень плотно занята в нескольких проектах, полностью посвятить свое время собственному здоровью ей не удается. Приходится совмещать работу и лечение.
«Сказали месяца два уйдет на восстановление, но она упорно пытается этот процесс ускорить. Ударно делает все процедуры, все что надо», - говорит ее мама.
Певица Ольга Бузова вернулась под присмотр врачей после того, как она покинула больницу из-за съемок на шоу «Х-Фактор» и дня рождения отца. Как сообщает StarHit, состояние певицы после травмы руки не улучшилось. Напомним, что у певицы диагностировано защемление нерва на правой руке из-за травм, которые она получила после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период».