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54 минуты назад

«Месяца два на восстановление»: мама Бузовой о лечении дочери

Мама поющей телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала журналистам телеканала «Звезда» о том, что дочери предстоит долгая и тяжелая реабилитация. Ранее на съемках шоу Ольга сломала руку. Перелом оказался неудачным – пострадал нерв. Кость срослась, но функции пострадавшей руки не восстановились.

«Месяца два на восстановление»: мама Бузовой о лечении дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольге пришлось вернуться в клинику на реабилитацию.

«Там процедуры с утра до вечера. Она так устает, что вся мокрая от усилий становится, когда пытается просто поднять кисть. Надо делать перерывы. Потом массажи, она выматывается настолько, что у нее сил не остается. Она правой рукой ничего не может делать», - переживает за дочь Ирина.

Поскольку Ольга сейчас очень плотно занята в нескольких проектах, полностью посвятить свое время собственному здоровью ей не удается. Приходится совмещать работу и лечение.

«Сказали месяца два уйдет на восстановление, но она упорно пытается этот процесс ускорить. Ударно делает все процедуры, все что надо», - говорит ее мама.

Певица Ольга Бузова вернулась под присмотр врачей после того, как она покинула больницу из-за съемок на шоу «Х-Фактор» и дня рождения отца. Как сообщает StarHit, состояние певицы после травмы руки не улучшилось. Напомним, что у певицы диагностировано защемление нерва на правой руке из-за травм, которые она получила после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период».

Шоу-бизнес,ТК "Звезда",
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