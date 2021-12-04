«Месяца два на восстановление»: мама Бузовой о лечении дочери

«Там процедуры с утра до вечера. Она так устает, что вся мокрая от усилий становится, когда пытается просто поднять кисть. Надо делать перерывы. Потом массажи, она выматывается настолько, что у нее сил не остается. Она правой рукой ничего не может делать», - переживает за дочь Ирина.