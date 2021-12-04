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18 минут назад

Врач показала новое лицо Федункив

У актрисы Марины Федункив сейчас новая счастливая жизнь. Звезда профессионально востребована и, наконец, нашла и личное счастье. Самое время заняться собой, что Марина и делает.

Врач показала новое лицо Федункив
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне она обратилась в клинику пластической хирургии, где ей сделали коррекцию овала лица и уменьшили нос. Это были процедуры без хирургического вмешательства.

Врач, занимавшаяся Марининым лицом, выложила в инстаграме фотографии формата «до» и после». Результаты впечатляют, и сама актриса очень довольна, - сообщает 5 Канал.

«Вот результат нашей работы с любимой Мариночкой! Были проведены следующие процедуры: стройное лицо, безоперационное уменьшение носа и программа „стройный силуэт“», — написала косметолог.

Комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив не так давно вышла замуж. Это событие, которому радуются все поклонники звезды, хейтерам не дает спокойно спать. 50-летняя шоувумен вышла замуж за молодого и красивого итальянца Стефано Маджи, который, по удачному стечению обстоятельств, трудится в России. А это значит, что звезде шоу Comedy Woman не придется жертвовать своей карьерой в шоу-бизнесе.
Шоу-бизнес,Марина Федункив,
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