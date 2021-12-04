В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

«Тот, кто произнес клевету, ответит»: Распутина накажет злопыхателей

Маше Распутиной сейчас приходится нелегко. В последнее время ее имя все время на слуху, причем в неприятных историях. Волна сплетен поднялась после того, как ее младшая дочь Мария в передаче Андрея Малахова пожаловалась на поведение своего сводного брата по отцу.

«Тот, кто произнес клевету, ответит»: Распутина накажет злопыхателей
Фото: InstagramInstagram

Тот молчать не стал, и наговорил гадостей о сестре и мачехе. В частности, о том, что союз певицы и его отца Виктора Захарова официально не оформлен и дамы живут в его особняке на птичьих правах.

Видео дня

Чуть позднее на шоу Малахова выступила Елена Захарова, являющаяся экс-супругой Виктора Евстафьевича де-факто уже 20 лет, но не де-юре. Она по-прежнему состоит с ним в браке. Захарова обвинила Распутину, в частности, в том, что та якобы некрасиво высказалась, узнав о смерти Жанны Фриске. Об этом пишет «Собеседник».

Елена заявила, что эпитафией Фриске от Распутиной были слова:

«Одной ... стало меньше».

Конечно, аудитория шоу отреагировала на подобную информацию крайне негативно.

Распутина возмущена поступком Захаровой.

«Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся! Я обалдела! Это наглая ложь, причем, в извращенной форме. Я никогда ничего подобного не говорила! Никогда и никому! Просто ужас, что происходит! Как можно об умершем человеке такое сказать? Никогда нельзя про умершего человека говорить плохо. Даже о своем враге, если он скончался. Что касается Фриске, то она мне ничего плохого не сделала, чтобы я могла такое заявить!» - гневно сообщила она журналистам.

Певица оскорблена заявлениями Елены и Романа Захаровых и считает, что за этим стоит глубокая ненависть к ней и желание испортить ей жизнь. Такое оставлять без внимания – неправильно.

«Какая ненависть и злоба у этих обезумевших людей ко мне! Если, конечно, их людьми можно назвать после всего... Это же вообще абсурд! Мы уже связывались с адвокатами. Так врать и так нагло порочить имя мое - недопустимо. Тот, кто произнес эту клевету, ответит. У меня просто даже слов нет».

Мария Захарова в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обвинила сводного брата Романа в домогательствах и оскорблениях. Роман же заявил, что девушка регулярно его провоцирует. В результате словесная перепалка перешла в драку и разнимать родственников пришлось охранникам.

Шоу-бизнес,Роман Захаров,Виктор Захаров,Елена Захарова,Мария Захарова,Андрей Малахов,Жанна Фриске,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители