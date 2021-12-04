«Тот, кто произнес клевету, ответит»: Распутина накажет злопыхателей

«Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся! Я обалдела! Это наглая ложь, причем, в извращенной форме. Я никогда ничего подобного не говорила! Никогда и никому! Просто ужас, что происходит! Как можно об умершем человеке такое сказать? Никогда нельзя про умершего человека говорить плохо. Даже о своем враге, если он скончался. Что касается Фриске, то она мне ничего плохого не сделала, чтобы я могла такое заявить!» - гневно сообщила она журналистам.