Максим Галкин признался в опасном пристрастии

Телеведущий Максим Галкин проговорился о своем пристрастии к азартным играм. В эфире нового YouTube-шоу «Блеф» он вместе с юмористами Дмитрием Романовым и Антоном Шастуном по очереди рассказывали реальные и выдуманные истории, после чего гости отгадывали, какие из них правдивы.

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Романов рассказал, что в студенческие годы был игроманом и даже придумал собственную схему, чтобы выигрывать, однако чаще всего у него не получалось. Чтобы отыграться он незаметно брал в родительские деньги, однако старался эти деньги возвращать.

Однажды у него не удалось вернуть в копилку 2 тысячи долларов и ему пришлось признаться в этом родителям. После у него состоялся серьезный разговор с родными и после он пообещал больше не играть в азартные игры.