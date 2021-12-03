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38 минут назад

Максим Галкин признался в опасном пристрастии

Телеведущий Максим Галкин проговорился о своем пристрастии к азартным играм. В эфире нового YouTube-шоу «Блеф» он вместе с юмористами Дмитрием Романовым и Антоном Шастуном по очереди рассказывали реальные и выдуманные истории, после чего гости отгадывали, какие из них правдивы.

Максим Галкин признался в опасном пристрастии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Романов рассказал, что в студенческие годы был игроманом и даже придумал собственную схему, чтобы выигрывать, однако чаще всего у него не получалось. Чтобы отыграться он незаметно брал в родительские деньги, однако старался эти деньги возвращать.

Однажды у него не удалось вернуть в копилку 2 тысячи долларов и ему пришлось признаться в этом родителям. После у него состоялся серьезный разговор с родными и после он пообещал больше не играть в азартные игры.

«Любой человек, который много выиграл, все равно больше проиграл. У меня богатый опыт, поэтому я говорю, что история похожа на правду», — прокомментировал Галкин историю комика.

Шоу-бизнес,Антон Шастун,Дмитрий Романов,Максим Галкин,
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