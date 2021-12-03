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42 минуты назад

Ургант рассказал, как в детстве ездил в гости к бабушке

Телеведущий Иван Ургант на своей странице в Instagram рассказал, как в детстве гостил у своей бабушки, актрисы Нины Ургант, которая в пятницу скончалась на 93-м году жизни.

Ургант рассказал, как в детстве ездил в гости к бабушке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», - и я на двойке автобусе с Невского и к ней», - написал телеведущий.

Он рассказал, что в такие визиты бабушка сначала его кормила, потом они пили чай, потом разговаривали. Вечером расходились по своим комнатам – читать. Нина Ургант предпочитала детективы, телеведущий – романы Вальтера Скотта.

«А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый», - заключил Иван Ургант.

Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни от прогрессирующей болезни Паркинсона. Актриса сыграла десятки киноролей, одной из самых известных стала роль медсестры Раи в драме «Белорусский вокзал». Более 30 лет она посвятила Александринскому театру в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Вальтер Скотт,Нина Ургант,Иван Ургант,
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