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1 час назад

Ридли Скотт обматерил российского кинокритика

Американский режиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в адрес российского кинокритика Антона Долина. Как сообщает «Говорит Москва», причиной для ругательств стало сравнение его нового фильма «Последняя дуэль» с более ранней работой «Царство небесное».

Ридли Скотт обматерил российского кинокритика
Фото: ReutersReuters

Фрагмент беседы главного редактора журнала «Искусство кино» с режиссером попал в сеть. После того как Долин назвал «Последнюю дуэль» более реалистичным фильмом, чем «Царство небесное» или «Робин Гуд», Ридли не сдержался и "послал" кинокритика.

Позднее Долин заявил, что у режиссера в действительности были причины для подобной реакции.

Напомним, что новая картина Скотта рассказывает о Франции эпохи Средневековья. В фильме сыграли голливудские актеры Адам Драйвер и Мэтт Дэймон.

Картина провалилась в прокате, в чем режиссер обвинил новое поколение «миллениалов», которые увлечены мобильными телефонами и не готовы к подобным фильмам.

Шоу-бизнес,Скотт Ридли,Антон Долин,Адам Драйвер,Мэтт Дэймон,
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