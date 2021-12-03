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23 минуты назад

Поклонники удивились, как постарел «рыжий» «Иванушка»

Поклонники творчества группы «Иванушки International» удивились, как сильно постарел солист группы Андрей Григорьев-Аполлонов.

Поклонники удивились, как постарел «рыжий» «Иванушка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой старый стал, прямо дед уже», - отметила одна из подписчиц под видео отрывка передачи «Секрет на миллион» в официальном аккаунте телеканала НТВ в Instagram.

«Это Юрий Антонов?», - спросила другая.

«Даааа, стареешь Андрей», - прокомментировала третья.

Пользователи YouTube, комментируя выпуск, наоборот, отметили, что время не изменило их любимого «Иванушку» - он остался таким же легким, позитивным и солнечным, как раньше.

«Позитивный и солнечный Андрей. Но видно, как прячет свою боль внутри, за веселой улыбкой. И уход жены сильно его подкосил, видно, что любит ее. Или просто его задело то, что она ушла», - написала одна из подписчиц канала.

«Ему можно только позавидовать. Такую легкость сохранить в нашем жестоком мире не каждый может», - считает другая.

«Андрей супер! Никогда не постареет с таким позитивом и юмором!», - написала еще одна.

Под видео много комментариев, где поклонники отмечают ум, чувство юмора и интеллигентность певца.

В эфире передачи Григорьев-Аполлонов рассказал, как чувствует себя после развода с женой, который состоялся три года назад. По его словам, «он только задышал», ему очень комфортно быть свободным и у него сейчас нет постоянной девушки.

Шоу-бизнес,Андрей Григорьев-аполлонов,Юрий Антонов,НТВ,
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