Поклонники удивились, как постарел «рыжий» «Иванушка»

Пользователи YouTube, комментируя выпуск, наоборот, отметили , что время не изменило их любимого «Иванушку» - он остался таким же легким, позитивным и солнечным, как раньше.

«Позитивный и солнечный Андрей. Но видно, как прячет свою боль внутри, за веселой улыбкой. И уход жены сильно его подкосил, видно, что любит ее. Или просто его задело то, что она ушла», - написала одна из подписчиц канала.

В эфире передачи Григорьев-Аполлонов рассказал, как чувствует себя после развода с женой, который состоялся три года назад. По его словам, «он только задышал», ему очень комфортно быть свободным и у него сейчас нет постоянной девушки.