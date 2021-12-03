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31 минуту назад

Покинувшего Россию Элджея наказали за пропаганду наркотиков

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, Зюзинский суд Москвы признал Алексея Узенюка виновным по административной статье о пропаганде наркотиков.

Покинувшего Россию Элджея наказали за пропаганду наркотиков
Фото: РамблерРамблер

Инициатором проверки стала Лига безопасного интернета, которая возглавляется депутатом Госдумы Екатериной Мизулиной. В июне организация обратилась в полицию с запросом изучить творчество рэпера «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов».

В результате правоохранители проверили треки исполнителя, однако в каких именно были обнаружены строки, пропагандирующие наркотики — не уточняется.

Напомним, что сейчас Элджей находится за границей — недавно его видели на Кипре, где он якобы пытался получить гражданство. Через некоторое время после того, как Узенюк покинул Россию, к нему присоединилась его бывшая супруга Настя Ивлеева.

Также накануне из страны уехал рэпер Алишер Моргенштерн, которого летом оштрафовали на 100 тысяч по схожему делу. Незадолго до этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками через соцсети.

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