Покинувшего Россию Элджея наказали за пропаганду наркотиков

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, Зюзинский суд Москвы признал Алексея Узенюка виновным по административной статье о пропаганде наркотиков.

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Инициатором проверки стала Лига безопасного интернета, которая возглавляется депутатом Госдумы Екатериной Мизулиной. В июне организация обратилась в полицию с запросом изучить творчество рэпера «в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов».

В результате правоохранители проверили треки исполнителя, однако в каких именно были обнаружены строки, пропагандирующие наркотики — не уточняется.

Напомним, что сейчас Элджей находится за границей — недавно его видели на Кипре, где он якобы пытался получить гражданство. Через некоторое время после того, как Узенюк покинул Россию, к нему присоединилась его бывшая супруга Настя Ивлеева.