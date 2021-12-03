Собчак померилась косой с Тимошенко

Подписчики телеведущей Ксении Собчак нашли сходство новой прически журналистки с фирменной косой украинского политика Юлии Тимошенко. Селфи в новом образе Собчак опубликовала в своем Instagram.
На снимке Собчак предстала в красном бархатном наряде с прической в виде обернутой вокруг головы косы с алой лентой.
«Как вам образ? Я русская, со мной коса!», — подписала телеведущая публикацию.
Комментаторы отметили, что образ похож на Тимошенко, однако Собчак в нем выглядит намного лучше.
«Похожи на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия»,
«Тимошенко тихо курит в сторонке»,
«Зачем косишь под Юлию Тимошенко?»,
«Образ Юли Тимошенко с Украины, тоже с косой в президенты метила, но не взяли, косу пришлось снять», — писали комментаторы.
Один из комментаторов отметил, что «коса и красный цвет» — не единственный признак русской женщины.
«А что, вся русскость заключается в косе и красном цвете?», — спросил подписчик.