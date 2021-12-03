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36 минут назад

Собчак померилась косой с Тимошенко

Подписчики телеведущей Ксении Собчак нашли сходство новой прически журналистки с фирменной косой украинского политика Юлии Тимошенко. Селфи в новом образе Собчак опубликовала в своем Instagram.

Собчак померилась косой с Тимошенко
Фото: ТАССТАСС

На снимке Собчак предстала в красном бархатном наряде с прической в виде обернутой вокруг головы косы с алой лентой.

«Как вам образ? Я русская, со мной коса!», — подписала телеведущая публикацию.

Комментаторы отметили, что образ похож на Тимошенко, однако Собчак в нем выглядит намного лучше.

«Похожи на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия»,

«Тимошенко тихо курит в сторонке»,

«Зачем косишь под Юлию Тимошенко?»,

«Образ Юли Тимошенко с Украины, тоже с косой в президенты метила, но не взяли, косу пришлось снять», — писали комментаторы.

Один из комментаторов отметил, что «коса и красный цвет» — не единственный признак русской женщины.

«А что, вся русскость заключается в косе и красном цвете?», — спросил подписчик.

Шоу-бизнес,Юлия Тимошенко,Ксения Собчак,
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