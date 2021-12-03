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20 минут назад

Малахову пригрозили судом за слова о смерти Фриске

«Наглая ложь про Фриске»: Распутина пригрозила Андрею Малахову судом

Малахову пригрозили судом за слова о смерти Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Маша Распутина пообещала подать в суд на передачу «Прямой эфир» и ее ведущего Андрея Малахова из-за приписанной ей цитаты с оскорблениями в сторону умершей Жанны Фриске. В ходе передачи супруга бизнесмена Виктора Захарова заявила, что та по хамски относится к своим коллегам, сообщает «Собеседник».

В частности, узнав о смерти Фриске, она якобы сказала: «На одну шлюху меньше стало. Померла, и хрен с ней». Эти слова довели отца исполнительницы Владимира Фриске до слез.

Через несколько дней после эфира Распутина, которой на шоу вовсе не было, отреагировала на произошедшее. Певица отметила, что подобные передачи она не смотрит, однако о таком оскорблении узнала от знакомых.

«Это наглая ложь. Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. Неужели вы не поняли, что вся эта кампания по выпуску передач, которые ведет Малахов, создана для того, чтобы втоптать мое имя в грязь. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся!» — заявила артистка и подчеркнула, что не говорила таких слов в сторону Фриске.

Кроме того, Распутина отметила, что не была знакома с Жанной Фриске и никогда не вступала с ней ни в какие конфликты, а тем более, не говорила таких гадких слов. Более того, она не понимает, как можно сказать такое об умершем человеке.

Претензии у Распутиной имеются не только к Захаровой, но и к самому Андрею Малахову, а также всему руководству передачи, которые пропустили в эфир «непроверенные факты» от людей, которые ее ненавидят. Решать этот вопрос и добиваться справедливости артистка намерена в суде.

«В суд будем подавать на передачу. Потому что так врать и так нагло порочить имя мое — недопустимо. У меня просто даже слов нет», — заключила оскорбленная певица.

Шоу-бизнес,Виктор Захаров,Андрей Малахов,Жанна Фриске,ИД "Собеседник",
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