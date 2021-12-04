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9 часов назад

Рэпер Элджей получил штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе

Рэпера Элджея признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП России (Пропаганда наркотических, психотропных веществ с использованием интернета). Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Рэпер Элджей получил штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе
Фото: @sayonaraboy@sayonaraboy

«Суд постановил признать Узенюка виновным в правонарушении. Назначить ему штраф размером в 100 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы столичного суда.

Фигурантом аналогичного дела недавно стал другой исполнитель Моргенштерн. По информации суда, в треках Алишера содержится пропаганда наркотических средств. Музыканту назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Штраф назначили и видеоблогеру, популярному интервьюеру на YouTube Юрию Дудю. Во время диалога с кумирами молодежи он затрагивал тему наркотиков. Ему также предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Наркооборот,Наркотики,РИА Новости,
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