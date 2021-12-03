Показавший «пьяное» видео с Биланом блогер попросил прощения у певца. Видео

«Дима Билан, я тебе приношу искренние извинения. Я не ожидал, что так раздуется, и не хотел тебя ни в коем случае подставлять. Ты крутой артист. И если ты посмотришь эти истории, знай, что нам ты подарил праздник в этот вечер. <…> Да, ты не должен был приезжать в нетрезвом состоянии, но я тоже не должен был все это снимать и выставлять», - заявил он.