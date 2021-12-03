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1 час назад

Показавший «пьяное» видео с Биланом блогер попросил прощения у певца. Видео

Казахстанский блогер Биржан Ашим, опубликовавший скандальное видео с Димой Биланом, принес извинения певцу. Об этом сообщает Esquire Kazakhstan со ссылкой на сторис в Instagram блогера.

Видео, о котором идет речь, был снято на мероприятии в Казахстане, где выступал Билан. Ролик стал резонансным, интернет-пользователи решили, что музыкант был нетрезв, и раскритиковали его подход к работе.

Позже Билан опубликовал видео, в котором принес извинения и рассказал о своей усталости от постоянных съемок и «40 годах на носу», от которых его «сильно колбасит». Он подчеркнул, что «так бывает, иногда человек напивается».

Позже Биржан Ашим рассказал, что пожалел о снятом видео.

«Дима Билан, я тебе приношу искренние извинения. Я не ожидал, что так раздуется, и не хотел тебя ни в коем случае подставлять. Ты крутой артист. И если ты посмотришь эти истории, знай, что нам ты подарил праздник в этот вечер. <…> Да, ты не должен был приезжать в нетрезвом состоянии, но я тоже не должен был все это снимать и выставлять», - заявил он.

Шоу-бизнес,Видео,Дима Билан,
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