Показавший «пьяное» видео с Биланом блогер попросил прощения у певца. Видео

Казахстанский блогер Биржан Ашим, опубликовавший скандальное видео с Димой Биланом, принес извинения певцу. Об этом сообщает Esquire Kazakhstan со ссылкой на сторис в Instagram блогера.
Видео, о котором идет речь, был снято на мероприятии в Казахстане, где выступал Билан. Ролик стал резонансным, интернет-пользователи решили, что музыкант был нетрезв, и раскритиковали его подход к работе.
Позже Билан опубликовал видео, в котором принес извинения и рассказал о своей усталости от постоянных съемок и «40 годах на носу», от которых его «сильно колбасит». Он подчеркнул, что «так бывает, иногда человек напивается».
Позже Биржан Ашим рассказал, что пожалел о снятом видео.
«Дима Билан, я тебе приношу искренние извинения. Я не ожидал, что так раздуется, и не хотел тебя ни в коем случае подставлять. Ты крутой артист. И если ты посмотришь эти истории, знай, что нам ты подарил праздник в этот вечер. <…> Да, ты не должен был приезжать в нетрезвом состоянии, но я тоже не должен был все это снимать и выставлять», - заявил он.