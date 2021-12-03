Валя Карнавал упала в обморок на автограф-сессии. Видео

TikTok-блогеру, певице Вале Karna.val стало плохо во время автограф-сессии. Об этом сообщает «СтарХит».

Инцидент произошел в «Крокус Сити Холле». По данным «СтарХита», во время выступления певица терпела боль в области лопатки, но во время встречи с поклонниками не выдержала и потеряла сознание. Девушку успел подхватить охранник.

«С детства сталкивалась с такими приступами. Это может случиться из переутомления или физической нагрузки. Для меня и моей семьи это совершенно привычно. К тому же это достаточно быстро проходит», - рассказала она позже.

Ранее Валя Karna.val попала в заголовки СМИ из-за своего конфликта с певицей Ларисой Долиной. Обе они стали участницами YouTube-шоу «Музыкалити», в котором артисты разных поколений ставят оценки музыкальным новинкам.

Одной из песен, которую оценивали гостьи, оказался трек Вали «Не сплю ночами». Долина заявила, что ей понравилась мелодия, и посоветовала Вале учиться пению - «данные есть, но нужно учиться управлять голосом». Валя возразила, что учеба может помешать ее карьере.