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41 минуту назад

Кот Степан из Харькова стал лицом Valentino

Модный дом Valentino использовал изображение кота Степана из Харькова в рекламе сумки стоимостью более 300 тыс. рублей.

Кот Степан из Харькова стал лицом Valentino
Фото: InstagramInstagram

Изображение 13-летнего Степана вместе с полностью покрытой стразами сумкой Valentino Rockstud стоимостью 4 тыс. евро (335 тыс. рублей) появилось в Instagram-аккаунте кота.

Ранее фотографию Степана опубликовала у себя в Instagram певица Бритни Спирс. Как сообщает издание Kharkiv Today, сотрудники Valentino увидели снимок у певицы и приняли решение купить изображение в рекламных целях.

По словам хозяйки Степана Анны, все полученные от сотрудничества деньги она тратит на реквизит для новых фотосессий питомца.

Кот Степан получил популярность благодаря коротким роликам в TikTok. Фото и видео с участием домашнего питомца набирают до нескольких миллионов лайков.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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