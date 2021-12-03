Кот Степан из Харькова стал лицом Valentino

Модный дом Valentino использовал изображение кота Степана из Харькова в рекламе сумки стоимостью более 300 тыс. рублей.
Изображение 13-летнего Степана вместе с полностью покрытой стразами сумкой Valentino Rockstud стоимостью 4 тыс. евро (335 тыс. рублей) появилось в Instagram-аккаунте кота.
Ранее фотографию Степана опубликовала у себя в Instagram певица Бритни Спирс. Как сообщает издание Kharkiv Today, сотрудники Valentino увидели снимок у певицы и приняли решение купить изображение в рекламных целях.
По словам хозяйки Степана Анны, все полученные от сотрудничества деньги она тратит на реквизит для новых фотосессий питомца.
Кот Степан получил популярность благодаря коротким роликам в TikTok. Фото и видео с участием домашнего питомца набирают до нескольких миллионов лайков.