Кот Степан из Харькова стал лицом Valentino

Модный дом Valentino использовал изображение кота Степана из Харькова в рекламе сумки стоимостью более 300 тыс. рублей.

Фото: Instagram Instagram

Изображение 13-летнего Степана вместе с полностью покрытой стразами сумкой Valentino Rockstud стоимостью 4 тыс. евро (335 тыс. рублей) появилось в Instagram-аккаунте кота.

Ранее фотографию Степана опубликовала у себя в Instagram певица Бритни Спирс. Как сообщает издание Kharkiv Today, сотрудники Valentino увидели снимок у певицы и приняли решение купить изображение в рекламных целях.

По словам хозяйки Степана Анны, все полученные от сотрудничества деньги она тратит на реквизит для новых фотосессий питомца.