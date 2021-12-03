Болдуин впервые рассказал о смертельном выстреле при съемках

Алек Болдуин впервые официально ответил на вопросы прессы о роковом выстреле на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Актёр дал интервью телеканалу ABC.

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Звезда Голливуда заявил, что не спускал курок револьвера от выстрела которого погибла оператор и был тяжело ранен режиссёр: выстрел произошёл самопроизвольно.

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Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю — снято, — рассказал Болдуин подробности эпизода.

При этом погибшая оператор указывала, как направлять оружие. Сцену репетировали не один раз, но нажатие на спусковой крючок при этом никогда не требовалось.

Что важно, не планировалось стрелять под этим углом, — уточнил актёр.

Болдуин показал, как он производил манипуляции большим пальцем, отметив, что на спуск он не нажимал. По его словам, специалисты предупредили его, что нажатие на курок стирает механизм. Болдуин повторил то, что говорил уже много раз: актёру сказали, что пистолет пуст.

Я направлял в камеру — ты видишь это, видишь это? — Бам. Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой, — эмоционально описывал голливудский артист подробности происшествия.

Болдуин подчеркнул, что никогда бы не направил пистолет на человека и уд тем более не спустил бы курок. Актёр добавил, что не может больше ждать официального объявления властей о случившемся, поэтому решил сам дать интервью. В ходе общения с журналистами звезда Голливуда и любимец зрителей извинялся, плакал, также он рассказал и о предшествующих трагедии двух днях.

«Ржавчину» он назвал малобюджетным фильмом и это не позволяло ему жаловаться на кого-то из своей команды. Люди, с которыми он работал вызывали в нём творческий подъём, признался Болдуин.

Это кино заставило меня снова полюбить кинопроизводство. Знаете, мне раньше нравилось делать фильмы, — с чувством, не скрывая слёз, рассказал переживший настоящую драму актёр.

По словам Болдуина, он получал только просьбы улучшить условия проживания команды, но проблем безопасности никто из них не поднимал. И никакой излишней экономии при распределении бюджета при этом не было.

Стивен Спилберг хочет сэкономить, Том Круз хочет сэкономить. Все, кто делают кино, если они разумны, — пояснил то, что в порядке вещей актёр, который одновременно выступил и продюсером фильма.

Трагедия на съёмочной площадке с участием Алека Болдуина произошла 21 октября. Актёр при репетиции эпизода вестерна случайно выстрелил из бутафорского пистолета. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и тяжело был ранен режиссёр Джоэл Соуза.