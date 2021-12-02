Валентину Малявину похоронили тайно

Актрису Валентину Малявину, которая отсидела в тюрьме за убийство мужа, а последние 20 лет, ослепнув, провела в закрытом пансионате, практически ни с кем ее общаясь, похоронили в тайне от всех на Троекуровском кладбище в Москве. Подробности ее жизни и смерти обсуждали в программе «Пусть говорят».

Фото: Рамблер Рамблер

Звезда отечественного кинематографа умерла 30 октября в пансионате, где она провела последние 20 лет жизни. О ее смерти стало известно только через две недели.

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Первый муж Малявиной актер Александр Збруев сообщил в эфире шоу, что актриса похоронена на Троекуровком кладбище. По его словам, он не был на похоронах.

«Там было все очень ограничено. Я не буду говорить, кто, но было очень мало. Совсем. Люди же просто и не знали, вот в чем дело. Наверное, если бы было оповещено это значительно раньше, по всей вероятности, пришли бы люди попрощаться с ней», - сказал Збруев.

Он добавил, что о смерти актрисы ему сообщили практически сразу, как только ее не стало – через два-три часа.

Последние годы Малявина жила очень закрыто. Ее практически не навещали коллеги и друзья. В пансионат, где содержалась актриса, пускали только самых близких.

Ее коллегу и однокурсницу Ирину Мирошниченко сначала тоже не хотели пускать к Малявиной, но она смогла попасть в палату благодаря пробивному характеру. В эфире шоу она рассказала, что спросила Малявину, хочет ли она, чтобы о ней сняли передачу. И актриса категорически ответила – нет, «я плохо выгляжу».

Лечащий врач актрисы Ольга Жукова, которая наблюдала ее последние годы, сообщила, что Малявина очень хотела, чтобы поклонники запомнили ее красивой. Она подчеркнула, что о смерти актрисы «сообщать по факту было некому».

«Человек, который искренне интересовался ею, я его знаю как Александр Александрович. Это единственный человек, и когда сообщили мне, я сообщила ему. Сообщать больше было некому», - сказала Жукова.

Кто принимал решение о помещении актрисы в пансионат, оплачивал ее содержание там и сохранил в тайне ее смерть, так и осталось невыясненным.

Жизнь актрисы как будто разделилась на две часть. Одна из них – яркая, эмоционально напряженная, по-настоящему драматическая, где были и любовь, и смерть. Вторая – полностью закрытая, ограниченная не только от поклонников, но даже от близких друзей.