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18 минут назад

Джигурда намекнул, что тормозило карьеру Градского в СССР

Александр Градский во времена СССР мог стать популярнее Иосифа Кобзона и Льва Лещенко, если бы умел идти на компромиссы. Таким мнением поделился актер и шоумен Никита Джигурда в интервью «Собеседнику».

Джигурда намекнул, что тормозило карьеру Градского в СССР
Фото: InstagramInstagram

По словам Джигурды, Градский «по жизни был барином, аристократом», он был знаком с запрещенной в СССР западной музыкой и исполнил песню «Как молоды мы были» в такой манере, в какой никто в стране не пел.

«Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых», - заявил Джигурда.

Артист добавил, что хочет почтить память Александра Градского, исполнив кавер-версию песни «Как молоды мы были».

Стало известно о гигантских долгах Градского

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Александр Градский,Иосиф Кобзон,Никита Джигурда,
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