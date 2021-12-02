Джигурда намекнул, что тормозило карьеру Градского в СССР

Александр Градский во времена СССР мог стать популярнее Иосифа Кобзона и Льва Лещенко, если бы умел идти на компромиссы. Таким мнением поделился актер и шоумен Никита Джигурда в интервью «Собеседнику».
По словам Джигурды, Градский «по жизни был барином, аристократом», он был знаком с запрещенной в СССР западной музыкой и исполнил песню «Как молоды мы были» в такой манере, в какой никто в стране не пел.
«Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых», - заявил Джигурда.
Артист добавил, что хочет почтить память Александра Градского, исполнив кавер-версию песни «Как молоды мы были».
Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.