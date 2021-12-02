Норкин эпатировал публику анекдотом про эрекцию

Телеведущий Норкин рассказал в эфире неприличный анекдот
Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» рассказал анекдот про новогоднюю эрекцию, вогнав экспертов в краску, пишет «Слово и дело».
Журналист во время недавней передачи вспомнил пикантный новогодний анекдот. По сюжету действие происходит в однйо из еврейских семей.
«- Моня, что я вижу? У тебя что, эрекция?— Роза, не трогай — это на Новый год!» – рассказал с соответствующим акцентом анекдот Норкин.
Студия отреагировала на неприличный анекдот хохотом и овациями.
Норкин регулярно рассказывает в эфире остроумные анекдоты, которые стали своеобразной визитной карточкой программы. Сам телеведущий рассказал, что находит интересные шутки в интернете, но самые «цепляющие» присылают ему читатели в социальных сетях.
В том числе героями шуток Норкина становятся публичные личности и политики. Так, журналист недавно шутил про президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко.