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12 минут назад

Норкин эпатировал публику анекдотом про эрекцию

Телеведущий Норкин рассказал в эфире неприличный анекдот

Норкин эпатировал публику анекдотом про эрекцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» рассказал анекдот про новогоднюю эрекцию, вогнав экспертов в краску, пишет «Слово и дело».

Журналист во время недавней передачи вспомнил пикантный новогодний анекдот. По сюжету действие происходит в однйо из еврейских семей.

«- Моня, что я вижу? У тебя что, эрекция?— Роза, не трогай — это на Новый год!» – рассказал с соответствующим акцентом анекдот Норкин.

Студия отреагировала на неприличный анекдот хохотом и овациями.

Норкин регулярно рассказывает в эфире остроумные анекдоты, которые стали своеобразной визитной карточкой программы. Сам телеведущий рассказал, что находит интересные шутки в интернете, но самые «цепляющие» присылают ему читатели в социальных сетях.

В том числе героями шуток Норкина становятся публичные личности и политики. Так, журналист недавно шутил про президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко.

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