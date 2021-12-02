Моргенштерн оказался самым популярным исполнителем на Украине

Рэпер Алишер Моргенштерн, внесенный в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины, возглавил рейтинг самых популярных исполнителей в этой стране в 2021 году по версии Spotify, пишет «Взгляд».

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В топ-10 также вошли российские рэперы kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot и рок-группа «Король и Шут». Кроме них в первой десятке казахский рэпер Скриптонит. Украинских исполнителей в топ-10 самых популярных исполнителей в 2021 году не оказалось.

Среди самых просматриваемых музыкальных клипов один украиноязычный - «Гуси» от Wellboy. Возглавляет рейтинг ролик на песню «Родной» певицы Светланы Лободы, которая живет и работает в России. Также туда вошли клипы украинских певиц Тины Кароль и Насти Каменских, украинской поп-группы Artik & Asti, украинского певца и композитора Макса Барских и россиянки Zivert.

Среди самым популярных блогеров россияне Юрий Дудь и Алексей Навальный.