Загитову раскритиковали за фото в купальнике

Пользователи сервиса TikTok осудили олимпийскую чемпионку 2018 года в Пхенчхане по фигурному катанию Алину Загитову. Поводом для возмущения со стороны комментаторов стало видео в TikTok, на котором спортсменка танцует в купальнике, пишет NEWS.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Загитова выложила восьмисекундную запись в TikTok, на котором танцует под песню DMAD «World is spinning». Однако некоторые пользователи социальной сети не оценили внешний вид спортсменки.

Так, один из комментаторов задался вопросом, зачем фигуристка выставляет свою фигуру на всеобщее обозрение, а другой призвал «опомниться».

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Загитова завоевала золото в женском одиночном катании, а также дала возможность сборной России занять второе место в командных соревнованиях. Кроме того, спортсменка является чемпионкой мира, а также призером и победительницей первенства Европы.