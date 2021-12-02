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39 минут назад

Загитову раскритиковали за фото в купальнике

Пользователи сервиса TikTok осудили олимпийскую чемпионку 2018 года в Пхенчхане по фигурному катанию Алину Загитову. Поводом для возмущения со стороны комментаторов стало видео в TikTok, на котором спортсменка танцует в купальнике, пишет NEWS.ru.

Загитову раскритиковали за фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Загитова выложила восьмисекундную запись в TikTok, на котором танцует под песню DMAD «World is spinning». Однако некоторые пользователи социальной сети не оценили внешний вид спортсменки.

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Так, один из комментаторов задался вопросом, зачем фигуристка выставляет свою фигуру на всеобщее обозрение, а другой призвал «опомниться».

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Загитова завоевала золото в женском одиночном катании, а также дала возможность сборной России занять второе место в командных соревнованиях. Кроме того, спортсменка является чемпионкой мира, а также призером и победительницей первенства Европы.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, прокомментировала слухи об отношениях между Медведевой и Милохиным, рассказала, что в танцах на льду очень важна связь между партнерами. Спортсменка отметила, что она «очень рада за ребят», поскольку не у всех эта связь возникает.

Шоу-бизнес,Алина Загитова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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