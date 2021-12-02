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1 час назад

Стало известно об огромных долгах Градского

Музыкант Александр Градский после смерти оставил родным многотысячные долги, пишет Popcake.

Стало известно о гигантских долгах Градского
Фото: РамблерРамблер

Выяснилось, что Градский задолжал Федеральной налоговой службе 523 тысяч рублей налога на недвижимость. Вероятно, из-за проблем со здоровьем артист не успел расплатиться с государством до окончания срока уплаты налогов - 1 декабря.

Теперь погашать задолженность ФНС придется его наследникам.

Ранее издание Super выяснило, что Александр Градский владел недвижимостью на сумму около 780 млн рублей. В собственности у маэстро находилось 190-метровое помещение в здании на Никитском бульваре в Москве и 400-метровое здание в столичном Козицком переулке. Кроме того, музыкант владел двумя земельными участками в Подмосковье с построенными на них особняками площадью более 1000 квадратных метров.

Стали известны подробности раздела наследства Градского

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Федеральная налоговая служба,
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