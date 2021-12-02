Стало известно о гигантских долгах Градского

Выяснилось, что Градский задолжал Федеральной налоговой службе 523 тысяч рублей налога на недвижимость. Вероятно, из-за проблем со здоровьем артист не успел расплатиться с государством до окончания срока уплаты налогов - 1 декабря.

Ранее издание Super выяснило, что Александр Градский владел недвижимостью на сумму около 780 млн рублей. В собственности у маэстро находилось 190-метровое помещение в здании на Никитском бульваре в Москве и 400-метровое здание в столичном Козицком переулке. Кроме того, музыкант владел двумя земельными участками в Подмосковье с построенными на них особняками площадью более 1000 квадратных метров.