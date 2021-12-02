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51 минуту назад

Азиза рассказала об ужасах перенесенного COVID

Певица Азиза рассказала о своем самочувствии во время заболевания коронавирусом. В разговоре с изданием «Собеседник» она отметила, что никогда не чувствовала себя так плохо, как во время COIVD-19, а изначально плохое самочувствие ее помощницы списали на магнитные бури, хотя после сами слегли с высокой температурой.

Азиза рассказала об ужасах перенесенного COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После контакта с заболевшей Азиза принимала лекарства по назначению врачей и лечилась народными средствами. Тем не менее народные способы не помогли и на 10 день у певицы поднялась температура до 39 градусов — ей пришлось обратиться к медикам.

«Кашля особого не было. Решила лечиться дома. Зато была дикая слабость и сильная головная боль. В течение ночи я по несколько раз меняла рубашки, потому как с меня лил холодный пот. Плюс у меня пропал аппетит. Невозможно было ничего есть. Постоянно преследовал какой-то искажённый рыбный запах», — рассказала певица.

Напомним, что ранее Азиза предположила, что Александр Градский умер, поскольку не уделил должного внимания реабилитации после COVID-19. Она отметила, что после коронавируса необходимо следить за давлением, особенно тем, кому уже больше 60 лет.

Шоу-бизнес,Александр Градский,ИД "Собеседник",
18+
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