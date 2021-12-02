На Игоря Крутого подали в суд

Продюсер Владимир Киселев подал в суд на композитора Игоря Крутого с требованием выплатить 1 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Таганского суда столицы Анастасия Игошина.
«Требования Киселева Владимира Владимировича: о признании сведений из статьи от 24.08.19 на сайте super.ru не соответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию; об обязании ответчика опубликовать опровержение статьи; взыскать с Крутого Игоря Яковлевича компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и госпошлину 300 рублей», – пояснила Игошина РИА «Новости».
В статье Крутой заявлял, что Киселев якобы пытался помешать его фестивалям и плохо управляет «Русским радио». Также композитор посоветовал продюсеру сдать тест на психологическую устойчивость.
Рассмотрение дела назначено на 12 декабря.