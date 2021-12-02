На Игоря Крутого подали в суд

«Требования Киселева Владимира Владимировича: о признании сведений из статьи от 24.08.19 на сайте super.ru не соответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию; об обязании ответчика опубликовать опровержение статьи; взыскать с Крутого Игоря Яковлевича компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и госпошлину 300 рублей», – пояснила Игошина РИА «Новости».