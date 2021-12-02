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55 минут назад

ЛСП пошутил над Оксимироном после выхода альбома

Белорусский рэпер ЛСП (Олег Савченко) в Instagram заявил, что он является единственным слушателем своего коллеги Оксимирона (Мирона Федорова) после выхода его нового альбома.

ЛСП пошутил над Оксимироном после выхода альбома
Фото: ТАССТАСС

Вчера Оксимирон выпустил первый за шесть лет полноценный альбом из 22 треков. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram, его бывший товарищ по лейблу Booking Machine ЛСП пошутил над музыкантом в комментариях под публикацией.

"Привет, Мирон. Это я, твой единственный слушатель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя слушают много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов", - написал он.

Таким образом он повторил популярную на стриминговой платформе Twitch шутку, которую часто используют зрители популярных блогеров, провоцируя других участников чата писать то же самое. Комментарий ЛСП набрал более 6 тыс. лайков.

Накануне Мирон Федоров в видео "Смутное время: Making Of" на своем YouTube-канале рассказал, что долго не мог писать песни, но сейчас его "прорвало". Артист пообещал "кучу нового материала" уже в 2022 году.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко пожелала Оксимирону успехов в творчестве.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Олег Савченко,Елена Драпеко,Госдума,
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