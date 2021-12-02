ЛСП пошутил над Оксимироном после выхода альбома

Белорусский рэпер ЛСП (Олег Савченко) в Instagram заявил, что он является единственным слушателем своего коллеги Оксимирона (Мирона Федорова) после выхода его нового альбома.
Вчера Оксимирон выпустил первый за шесть лет полноценный альбом из 22 треков. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram, его бывший товарищ по лейблу Booking Machine ЛСП пошутил над музыкантом в комментариях под публикацией.
"Привет, Мирон. Это я, твой единственный слушатель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя слушают много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов", - написал он.
Таким образом он повторил популярную на стриминговой платформе Twitch шутку, которую часто используют зрители популярных блогеров, провоцируя других участников чата писать то же самое. Комментарий ЛСП набрал более 6 тыс. лайков.
Накануне Мирон Федоров в видео "Смутное время: Making Of" на своем YouTube-канале рассказал, что долго не мог писать песни, но сейчас его "прорвало". Артист пообещал "кучу нового материала" уже в 2022 году.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко пожелала Оксимирону успехов в творчестве.