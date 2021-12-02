"Очень тяжелая депрессия": Хлебникову будут спасать психиатры

Врачи с осторожностью говорят, что «ее состояние стабилизируется», угроза жизни миновала. Но есть другая угроза...

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Марина Хлебникова пока находится в медикаментозной коме, в которую ее погрузили для того, чтобы организм мог справиться с болевым шоком и мобилизовать ресурсы для восстановления. Так что артистка вроде как спит. Но что будет, когда она проснется и узнает, что стало с ее лицом? Оно сильно обгорело. Марина практически лишилась век и 20 процентов поверхности кожи. Есть также ожоги головы, бедер и живота. Врач, который занимается певицей, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов говорит, что в дальнейшем исполнительнице хита «Чашка кофею» потребуется целая серия пластических операций. На восстановление уйдут годы. Но потом все равно мы уже не увидим прежней Хлебниковой, внешность ее будет другой. А все потому, что уснула с сигаретой...

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Сейчас все гадают, что могло привести к трагедии? Поскольку в крови артистки был найден алкоголь, многие сразу вспомнили, что Марина в последнее время выглядела не ахти. Были подозрения, что звезда 90-х крепко выпивает. Вот, мол, и допилась. Однако коллега и подруга пострадавшей Наталья Штурм уверяет, что у Хлебниковой не было алкогольной зависимости. Если она и выпивала, то редко и немного. Но тогда на первый план выходит другая версия, которая озвучивалась некоторыми знакомыми звезды: якобы у нее была депрессия, которая, в свою очередь, вызвала бессонницу. Марина принимала снотворное, поэтому и уснула с непотушенной сигаретой...

- Не было никакой депрессии! - заявила нам Штурм. - Я точно могу сказать, что она прекрасно себя чувствовала, была полна планов и пребывала в отличном настроении. Поэтому все, что случилось, - просто роковое стечение обстоятельств. Но я уверена, что все будет хорошо. Она справится. И все ей в этом помогут! Посылаем Марине позитивную энергетику!

- Я согласен с тем, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем, - говорит психиатр-нарколог Александр Беликов. - Конечно, видел ее только по ТВ. Но если бы у нее была зависимость, я бы, как специалист, сразу это определил по ряду признаков. Нет-нет, она не алкоголичка.

- Но многие отмечают, что в последнее время певица выглядела так, будто сильно пьет. Что могло привести к изменениям во внешности?

- Такое случается при некоторых неврологических заболеваниях. Я думаю, что у Марины были проблемы по части неврологии, а не наркологии. И, возможно, у певицы все-таки была депрессия, которую она скрывала от окружающих. У нее был такой тоскливо-тревожный взгляд, который говорит о глубоком внутреннем надломе.

- Что же с Мариной будет, когда она поймет, как сильно пострадало ее лицо?