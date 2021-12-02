"Очень тяжелая депрессия": Хлебникову будут спасать психиатры

Врачи с осторожностью говорят, что «ее состояние стабилизируется», угроза жизни миновала. Но есть другая угроза...
Марина Хлебникова пока находится в медикаментозной коме, в которую ее погрузили для того, чтобы организм мог справиться с болевым шоком и мобилизовать ресурсы для восстановления. Так что артистка вроде как спит. Но что будет, когда она проснется и узнает, что стало с ее лицом? Оно сильно обгорело. Марина практически лишилась век и 20 процентов поверхности кожи. Есть также ожоги головы, бедер и живота. Врач, который занимается певицей, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов говорит, что в дальнейшем исполнительнице хита «Чашка кофею» потребуется целая серия пластических операций. На восстановление уйдут годы. Но потом все равно мы уже не увидим прежней Хлебниковой, внешность ее будет другой. А все потому, что уснула с сигаретой...
Сейчас все гадают, что могло привести к трагедии? Поскольку в крови артистки был найден алкоголь, многие сразу вспомнили, что Марина в последнее время выглядела не ахти. Были подозрения, что звезда 90-х крепко выпивает. Вот, мол, и допилась. Однако коллега и подруга пострадавшей Наталья Штурм уверяет, что у Хлебниковой не было алкогольной зависимости. Если она и выпивала, то редко и немного. Но тогда на первый план выходит другая версия, которая озвучивалась некоторыми знакомыми звезды: якобы у нее была депрессия, которая, в свою очередь, вызвала бессонницу. Марина принимала снотворное, поэтому и уснула с непотушенной сигаретой...
- Не было никакой депрессии! - заявила нам Штурм. - Я точно могу сказать, что она прекрасно себя чувствовала, была полна планов и пребывала в отличном настроении. Поэтому все, что случилось, - просто роковое стечение обстоятельств. Но я уверена, что все будет хорошо. Она справится. И все ей в этом помогут! Посылаем Марине позитивную энергетику!
- Я согласен с тем, что Хлебникова не злоупотребляла алкоголем, - говорит психиатр-нарколог Александр Беликов. - Конечно, видел ее только по ТВ. Но если бы у нее была зависимость, я бы, как специалист, сразу это определил по ряду признаков. Нет-нет, она не алкоголичка.
- Но многие отмечают, что в последнее время певица выглядела так, будто сильно пьет. Что могло привести к изменениям во внешности?
- Такое случается при некоторых неврологических заболеваниях. Я думаю, что у Марины были проблемы по части неврологии, а не наркологии. И, возможно, у певицы все-таки была депрессия, которую она скрывала от окружающих. У нее был такой тоскливо-тревожный взгляд, который говорит о глубоком внутреннем надломе.
- Что же с Мариной будет, когда она поймет, как сильно пострадало ее лицо?
- Скорее всего, ее депрессия, если она была, усугубится. Точнее так: это будет уже совершенно новая депрессия. Очень тяжелая. Ее придется спасать фактически от самой себя, от тех переживаний, которые будут ее преследовать. Ей несомненно понадобится помощь специалистов, в частности психотерапевтов. Я уверен, что, как только Марина проснется, ей начнут оказывать такого рода помощь. Потому что в каждом ожоговом центре есть психотерапевтическое отделение или хотя бы штатный психиатр. Без этого не обойтись. Конечно, ситуация у артистки очень сложная. Жаль ее. Но сейчас самое главное, что она жива. А уж с внешностью вопрос рано или поздно решится. Пластическая хирургия находится на очень высоком уровне. Есть такие умельцы, которые способны буквально заново «вылепить» лицо.