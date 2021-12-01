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44 минуты назад

Махнул рукой. Тарзан прокомментировал роман сына Архипа

Сергей Глушко (Тарзан) высказался о романе своего 19-летнего сына Архипа со стриптизершей.

Тарзан прокомментировал роман сына Архипа
Фото: РамблерРамблер

Недавно Архип вышел в свет с девушкой. Ею оказалась бывшая стриптизерша Мелисса Фокс, сейчас девушка работает визажистом.

«Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много», - прокомментировал Глушко роман сына в эфире программы «Светская хроника» на «Пятом канале».

Тарзан признался, что они с женой Наташей Королевой не в восторге от выбора Архипа, но не будут препятствовать его отношениям.

«Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам...», - объяснил Тарзан.

По его словам, они договорились с Архипом, что он может встречаться с кем угодно, пока получает образование, но создание семьи требует финансовой ответственности, а для этого необходимо работать.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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