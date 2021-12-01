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12 минут назад

Рэпер Оксимирон выпустил новый альбом — первый за шесть лет

Рэпер Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и Уродство».

Рэпер Оксимирон выпустил новый альбом — первый за шесть лет
Фото: oxxxymiron.comoxxxymiron.com

Оксимирон анонсировал выход нового альбома неделю назад. Дата нового релиза была назначена на 1 декабря. Название альбома держалось в тайне. До этого рэпер выпустил микстейп «Смутное время», в который включил 36 песен: четыре — новых и еще 32 — архивных, написанных им с 2014 по 2021 года.

Поклонники его творчества ждали релиз с нетерпением и целый день писали возмущенные комментарии в соцсетях, призывая Оксимирона выложить наконец альбом.

«А вдруг у Мирона просто интернет упал и он не может залить музло?», - шутливо предположил один из них.

«Мирон Янович, ну, не успели вы дописать альбом, бывает. Ну, выкладывайте то, что есть уже», - написал другой.

«А только у меня альбом не открывается нигде и грузится и не существует или у всех так куда писать чтобы починили?», - пошутил третий.

Другие пользователи так же с юмором просили Оксимирона выложить долгожданный альбом.

«Мирон, выпускай или единогласно статью получишь за оскорбление чувств слушающих», «Мирон, времени до 18-00 иначе поеду домой под Гнойного», «Подарите кто-то Мирону нормальный календарь, а то его по ходу сломался», «Альбом видишь? Нет И я не вижу, а он есть». «Если в 12 не будет, я не знаю что я сделаю. Наверное, ничего!», «Когда в первый день зимы планировал слушать новый альбом Мирона, а слушаешь Меладзе».

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