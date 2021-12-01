Рэпер Оксимирон выпустил новый альбом — первый за шесть лет

«Мирон, выпускай или единогласно статью получишь за оскорбление чувств слушающих», «Мирон, времени до 18-00 иначе поеду домой под Гнойного», «Подарите кто-то Мирону нормальный календарь, а то его по ходу сломался», «Альбом видишь? Нет И я не вижу, а он есть». «Если в 12 не будет, я не знаю что я сделаю. Наверное, ничего!», «Когда в первый день зимы планировал слушать новый альбом Мирона, а слушаешь Меладзе».