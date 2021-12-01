Сябитова объяснила, почему мужчины выбирают красивых женщин

Сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему мужчины не любят некрасивых женщин.
«Во-первых (по опросу мужчин), красивая (ухоженная) женщина дает им возможность получить удовольствие от тщеславия, а вот некрасивая вообще никакого удовольствия на людях не дает», - написала Сябитова в Instagram.
По словам телеведущей, уют, тепло, сочувствие и понимание может дать мужчине не только некрасивая, но и красивая женщина.
Кроме того, как отметила Сябитова, мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной – «это приглашение в невроз».
«Мужчины выбирают женщин, которые умеют сделать себя красивой и привлекательной, не взирая на исходные данные. Вот эти женщины и есть самые лучшие для отношений и для счастья», - резюмировала сваха.
Подписчики отметили в комментариях, что «все ухоженное и приятное взгляду в приоритете и у мужчин, и у женщин», и женщинам неухоженные мужчины так же неприятны, как и мужчинам – неухоженные женщины.