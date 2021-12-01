Сябитова объяснила, почему мужчины выбирают красивых женщин

Сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему мужчины не любят некрасивых женщин.

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«Во-первых (по опросу мужчин), красивая (ухоженная) женщина дает им возможность получить удовольствие от тщеславия, а вот некрасивая вообще никакого удовольствия на людях не дает», - написала Сябитова в Instagram.

По словам телеведущей, уют, тепло, сочувствие и понимание может дать мужчине не только некрасивая, но и красивая женщина.

Кроме того, как отметила Сябитова, мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной – «это приглашение в невроз».

«Мужчины выбирают женщин, которые умеют сделать себя красивой и привлекательной, не взирая на исходные данные. Вот эти женщины и есть самые лучшие для отношений и для счастья», - резюмировала сваха.