Теща Градского чуть не потеряла сознание на похоронах

В Москве 1 декабря состоялись церемония прощания с Александром Градским и его похороны. Стало известно, как пережили этот день его ближайшие родственники, фото с панихиды опубликовали Telegram-каналы.

Фото: ТАСС ТАСС

Судя по кадрам, теща музыканта чуть не потеряла сознание на похоронах. Под руку ее поддерживала дочь Марина Коташенко, вдова Градского, которая прятала горе за черной маской.

Ранее сообщалось, что гости церемонии прощания с артистом поразились выдержке Марины Коташенко.

«Марина кажется такой хрупкой блондинкой, но внутри, видимо, есть стержень. Не зря же Александр Борисович выбрал её и прожил с ней 17 лет. Железная девочка!» — отметила одна из поклонниц музыканта.

В свою очередь коллега артиста по шоу «Голос» Леонид Агутин рассказал, что перед смертью певец вел себя странно — стал часто хвалить участников проекта, хотя обычно композитор говорил: «Сделал хорошо, но не расслабляйся».

«Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить», — поделился эмоциями Агутин.