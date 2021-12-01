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40 минут назад

Зайцев рассказал о состоянии после лечения и вакцинации

Страдающий от болезни Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев рассказал о своем самочувствии после двух курсов реабилитации. В беседе с «КП» кутюрье отметил, что после лечения он «ожил», а недавно также прошел вакцинацию от COVID-19.

Зайцев рассказал о состоянии после лечения и вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выбрал наш «Спутник-V» и первый компонент безо всяких осложнений перенес. Совершенно никаких симптомов необычных не почувствовал», — заявил Зайцев.

Модельер отметил, что сейчас ожидает вторую порцию вакцины, после чего его ждут грандиозные планы.

«Полечу в Париж и буду участвовать в подготовке и открытии моей выставки», — пообещал он.

Напомним, что 25 октября в СМИ появилась информация о госпитализации Вячеслава Зайцева. Модельера якобы доставили в одну из московских клиник для лечения и комплексного обследования. Позднее он опроверг слухи отметив, что не жалуется на самочувствие. Известно, что кутюрье в течение последних лет страдает болезнью Паркинсона.

Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,
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