Зайцев рассказал о состоянии после лечения и вакцинации

Страдающий от болезни Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев рассказал о своем самочувствии после двух курсов реабилитации. В беседе с «КП» кутюрье отметил, что после лечения он «ожил», а недавно также прошел вакцинацию от COVID-19.
«Выбрал наш «Спутник-V» и первый компонент безо всяких осложнений перенес. Совершенно никаких симптомов необычных не почувствовал», — заявил Зайцев.
Модельер отметил, что сейчас ожидает вторую порцию вакцины, после чего его ждут грандиозные планы.
«Полечу в Париж и буду участвовать в подготовке и открытии моей выставки», — пообещал он.
Напомним, что 25 октября в СМИ появилась информация о госпитализации Вячеслава Зайцева. Модельера якобы доставили в одну из московских клиник для лечения и комплексного обследования. Позднее он опроверг слухи отметив, что не жалуется на самочувствие. Известно, что кутюрье в течение последних лет страдает болезнью Паркинсона.