Зайцев рассказал о состоянии после лечения и вакцинации

Страдающий от болезни Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев рассказал о своем самочувствии после двух курсов реабилитации. В беседе с «КП» кутюрье отметил, что после лечения он «ожил», а недавно также прошел вакцинацию от COVID-19.

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«Выбрал наш «Спутник-V» и первый компонент безо всяких осложнений перенес. Совершенно никаких симптомов необычных не почувствовал», — заявил Зайцев.

Модельер отметил, что сейчас ожидает вторую порцию вакцины, после чего его ждут грандиозные планы.

«Полечу в Париж и буду участвовать в подготовке и открытии моей выставки», — пообещал он.