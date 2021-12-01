«Железная девочка»: вдова Градского восхитила поклонников

Поведение вдовы Александра Градского, 37-летней модели Марины Коташенко, на церемонии прощания с артистом поразило его поклонников. Присутствующие восхитились стойкостью молодой женщины. Вдову назвали «железной девочкой», сообщает NEWS.ru.
По словам фанатов Певца, Коташенко достойно переживает трагедию.
«Марина кажется такой хрупкой блондинкой, но внутри, видимо, есть стержень. Не зря же Александр Борисович выбрал её и прожил с ней 17 лет. Железная девочка!» — поразилась одна из поклонниц музыканта.
Пришедшая на панихиду женщина добавила, что рядом с Мариной, сидящей в первом ряду театра «Градский холл», прямо возле сцены с гробом ее мужа, постоянно находятся друзья и коллеги артиста. В их числе певец Александр Розенбаум, композитор Алексей Рыбников, возглавивший театр после смерти Градского, и другие близкие певца.
Ранее сообщалось, что в здании театра «Градский холл» началась церемония прощания с народным артистом России Александром Градским. После завершения гражданской панихиды музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.
Народный артист России Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. За день до этого он был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.