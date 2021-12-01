Панин высмеял пьяную выходку Билана

"Посмотрел сейчас вот это вот слезное покаяние Димы Биланы — это, конечно, смотрится смешно. То, что говорил Билан, это крокодиловы слезы, это в пользу бедных все. Если бы сейчас на месте Билана сидел Николай Расторгуев, ну, наверное, это не выглядело бы так жалко и наигранно", - высказался Панин.