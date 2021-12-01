Панин высмеял пьяную выходку Билана

Актер Алексей Панин в эфире шоу "Чертополох" на RTVI назвал "слезное покаяние" Димы Билана после его выступления в нетрезвом виде крокодиловыми слезами и посоветовал певцу больше не пить, если он не умеет этого делать.
"Посмотрел сейчас вот это вот слезное покаяние Димы Биланы — это, конечно, смотрится смешно. То, что говорил Билан, это крокодиловы слезы, это в пользу бедных все. Если бы сейчас на месте Билана сидел Николай Расторгуев, ну, наверное, это не выглядело бы так жалко и наигранно", - высказался Панин.
При этом актер подчеркнул, что не раз выходил на сцену пьяным, однако "никогда ничего не срывал".
По мнению Панина, можно выпить 50 грамм коньяка перед выходом на сцену, чтобы "глаз горел", однако если напиться до невменяемости - алкоголь только навредит.
"Поэтому Диме я могу пожелать: не умеешь пить — ну и нечего браться", - резюмировал Панин.
Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала выступление Билана в нетрезвом виде.