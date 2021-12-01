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25 минут назад

Бузова ответила Черкасову на обвинения в алкоголизме

Выступление российского певца Димы Билана в нетрезвом виде обернулось войной между звездами шоу «ДОМ-2». Ведущий Андрей Черкасов обвинил артиста в неуважении к зрителю, а также призвал знаменитостей не поддерживать выходки певца. Об этом пишет издание StarHit.

Бузова ответила Черкасову на обвинения в алкоголизме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру», - указал Черкасов.

На этом он не остановился и обвинил его друзей, «с которыми и врагов не надо», в инциденте.

Черкасов заявил, что две телеведущие, получившие известность, благодаря проекту «ДОМ-2», его оправдывают.

«Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче, видят своего», — считает ведущий. Он добавил, что музыканта надо спасать.

Поклонники сразу поняли, что Черкасов имеет ввиду Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Обе телеведущие вступились за Диму Билана после публикации нашумевшего видео. Собчак проигнорировала выпад в свой адрес.

Но Бузова не оставила такие обвинения без внимания и жаргонно уточнила, почему Черкесов испугался уже назвать имена.

«Военный, ну-ну», — написала комментарий телеведущая под одним из постов, посвященных новости.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова вернулась в больницу после побега.

Шоу-бизнес,Андрей Черкасов,Дима Билан,Ксения Собчак,Ольга Бузова,
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