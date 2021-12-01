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36 минут назад

Агутин признался, что Градский перед смертью вел себя странно

Эстрадный исполнитель Леонид Агутин пришел проститься с музыкантом Александром Градским в театр "Градский холл" и рассказал о том, как переживает смерть коллеги по креслам наставников шоу "Голос".

Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью
Фото: ТАССТАСС

По словам Агутина, он чувствовал присутствие Градского. "Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить", — цитирует Агутина Life.

Агутин также отметил, что перед смертью Градский вел себя странно - участников "Голоса" он стал часто хвалить, и это, решил певец, было "не к добру".

Исполнитель напомнил, что обычно Градский говорил: "Сделал хорошо, но не расслабляйся".

В конце лета Градский заболел COVID-19. Он выздоровел, но стал испытывать проблемы со здоровьем, жаловался на боли в ногах и усталость. Артист скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Гражданская панихида в театре шла полтора часа, цветы к стоящему на сцене гробу возложили более 250 коллег и поклонников артиста.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Леонид Агутин,
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