Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью

Эстрадный исполнитель Леонид Агутин пришел проститься с музыкантом Александром Градским в театр "Градский холл" и рассказал о том, как переживает смерть коллеги по креслам наставников шоу "Голос".

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По словам Агутина, он чувствовал присутствие Градского. "Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить", — цитирует Агутина Life.

Агутин также отметил, что перед смертью Градский вел себя странно - участников "Голоса" он стал часто хвалить, и это, решил певец, было "не к добру".

Исполнитель напомнил, что обычно Градский говорил: "Сделал хорошо, но не расслабляйся".