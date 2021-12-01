Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью

Эстрадный исполнитель Леонид Агутин пришел проститься с музыкантом Александром Градским в театр "Градский холл" и рассказал о том, как переживает смерть коллеги по креслам наставников шоу "Голос".
По словам Агутина, он чувствовал присутствие Градского. "Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить", — цитирует Агутина Life.
Агутин также отметил, что перед смертью Градский вел себя странно - участников "Голоса" он стал часто хвалить, и это, решил певец, было "не к добру".
Исполнитель напомнил, что обычно Градский говорил: "Сделал хорошо, но не расслабляйся".
В конце лета Градский заболел COVID-19. Он выздоровел, но стал испытывать проблемы со здоровьем, жаловался на боли в ногах и усталость. Артист скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Гражданская панихида в театре шла полтора часа, цветы к стоящему на сцене гробу возложили более 250 коллег и поклонников артиста.