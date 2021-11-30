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18 минут назад

Актриса Битюкова рассказала о первой встрече с Градским

Актриса Ольга Битюкова, много лет дружившая с Александром Градским, рассказала о первой встрече с маэстро.

Актриса Битюкова рассказала о первой встрече с Градским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В программе «Прямой эфир» Битюкова сообщила, что впервые увидела Градского в 1976 году, когда он приехал с концертом в институт культуры, где она работала.

«Я работала на кафедре. Должен был приехать Градский с концертом, но мне как-то было не до всего этого. Вдруг я услышала грохот на весь институт, выхожу в коридор, захожу со служебного входа, и меня оглушило. Я увидела на сцене огромного, лохматого, страшно чудовищного человека в очках с жуткой гитарой и торчащими струнами», - поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Битюковой, она послушала одну из песен и «в ужасе убежала».

Позже они с Градским встретились на одном из фестивалей. Им удалось поговорить, и оказалось, что у артистов много общего. Между ними зародилась многолетняя дружба.

По словам актрисы, она была для Градского «жилеткой» и просто слушательницей, музыкант доверял ей свои тайны.

«Это моя безумная любовь, восхищение, упоение, восторг!» - описала Битюкова Градского.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Состояние здоровья маэстро резко ухудшилось после того, как в сентябре он переболел коронавирусом. Градский с трудом дышал и передвигался, на съемках «Голоса» при нем всегда дежурил врач.

Шоу-бизнес,Ольга Битюкова,Александр Градский,
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