Корчевников раскрыл подробности госпитализации Алферовой

«На тот момент больницы Москвы были переполнены пациентами с коронавирусом и я бесконечно благодарен Веронике Скворцовой. Она помогла нам найти места для Алферовой и ее мужа. Их спасли. И все это происходило в тот самый момент пока Егор Бероев, зять Алферовой, стоял на сцене и сеял сомнения к вакцине в огромном количестве сердец, рассказывал про сегрегацию. У меня это в голове не укладывается».