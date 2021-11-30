Корчевников раскрыл подробности госпитализации Алферовой

Борис Корчевников и его мать пришли на помощь и посодействовали в госпитализации актрисы Ирины Алферовой и ее мужа Сергея Мартынова в больницу с COVID-19. Об этом телеведущий рассказал во время беседы с врачом Александром Мясниковым на шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Корчевников вспомнил о данном случае на фоне обсуждения с медиком антиваксеров. По словам телеведущего, пока он и его мать пытались помочь Алферовой и ее мужу, зять актрисы Егор Бероев стоял на сцене и выступал против вакцины от COVID-19.
«Мне позвонила моя мама и сказала: "Давай как-то поможем Ирине Алферовой, теще Егора Бероева. У нее и ее мужа похоже коронавирус. Надо их спасти". Мы с ног сбились. Искали, как госпитализировать Ирину Алферову. Этим занимался я и моя мама», — рассказал Корчевников.
Из-за отсутствия мест в больницах телеведущему пришлось обратиться за помощью к экс-министру здравоохранения России и руководителю Федерального медико-биологического агентства Веронике Скворцовой.
«На тот момент больницы Москвы были переполнены пациентами с коронавирусом и я бесконечно благодарен Веронике Скворцовой. Она помогла нам найти места для Алферовой и ее мужа. Их спасли. И все это происходило в тот самый момент пока Егор Бероев, зять Алферовой, стоял на сцене и сеял сомнения к вакцине в огромном количестве сердец, рассказывал про сегрегацию. У меня это в голове не укладывается».