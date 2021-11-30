Блогер Желудь признался в сексуальной зависимости

«Я уже больше семи лет живу в замкнутом кругу секс-зависимости. Да, у меня есть секс-зависимость, и это самая настоящая болезнь. Секс-зависимость от нимфомании отличает отсутствие удовольствия после полового акта. Ты чувствуешь себя по-настоящему ужасно, делая то, чего не хочешь делать. И это невозможно контролировать. Когда ты не занимаешься сексом, в случае секс-зависимости, ты испытываешь на второй день настолько сильную агрессию, боль, стыд и вину за то, что все это было в твоей жизни, что тебе просто хочется вылезти из своего тела», — рассказал Желудь.