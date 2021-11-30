Блогер Желудь признался в сексуальной зависимости

Популярный в прошлом блогер Рома Желудь (Игнат Керимов) признался, что уже семь лет страдает от сексуальной зависимости. Подробностями личной жизни он поделился в проекте «Желудь. Исповедь» на сервисе PREMIER.
«Я уже больше семи лет живу в замкнутом кругу секс-зависимости. Да, у меня есть секс-зависимость, и это самая настоящая болезнь. Секс-зависимость от нимфомании отличает отсутствие удовольствия после полового акта. Ты чувствуешь себя по-настоящему ужасно, делая то, чего не хочешь делать. И это невозможно контролировать. Когда ты не занимаешься сексом, в случае секс-зависимости, ты испытываешь на второй день настолько сильную агрессию, боль, стыд и вину за то, что все это было в твоей жизни, что тебе просто хочется вылезти из своего тела», — рассказал Желудь.
По словам блогера, данная проблема началась у него еще в детстве, но тогда ему «не казалось, что с ним что-то не так». В результате чрезмерная сексуальная активность полностью затянула Желудя.
«В какой-то день я пошел в свингер-клубы, во всякие сауны. Меня очень привлекала эта темнота и то, что там происходит. Я просто посвящал практически все свое свободное время поиску секса, походу в места, где люди занимаются сексом, переписками, отправлениями своих фотографий».
Все это привело к тому, что блогер мог пройти 15 километров до нужного ему места или за ночь отправить огромному количеству людей около 300 сообщений со своими интимными фотографиями. Блогер мог вступать в половой контакт по несколько раз в день с разными партнерами.
«И ты просто не понимаешь, что ты делаешь в этот момент, что происходит с твоим мозгом, потому что он тобой управляет, но для тебя это единственный способ выжить, потому что остановить это ты не можешь. Ты просто живешь в постоянном адреналине, допамине и твой уровень радости, счастья зашкаливает, но получаешь его не ты, а твой мозг».
Желудь признался, что считает данный вид жизни опасным — во многом из-за риска подхватить венерические заболевания от обилия половых партнеров. Блогер обращался к врачам и проходил курс психотерапии, но она ему не помогла. И все же сейчас, по словам Желудя, он постепенно уходит от своей прежней секс-зависимости.