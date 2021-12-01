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58 минут назад

Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников

Телеведущая Ксения Собчак показала фигуру на пляжном фото и удивила поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Собчак показала фото в бикини и удивила поклонников
Фото: ТАССТАСС

На размещенном в сети кадре 40-летняя знаменитость запечатлена в фиолетовом комплекте бикини, лежа на шезлонге на фоне моря. Образ Собчак дополнили солнцезащитные очки. Известно, что снимок был сделан в Дубае. Публикация набрала больше 38 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид журналистки и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Фигурка идеальная», «Ксения, как вам удается быть в форме, когда все успеваете?», «Собчак хороша!», «Ксения, вы очень похудели, супер!», «Купальник классный», «Красотка!» — восхищались они.

В октябре фанаты не узнали Ксению Собчак на обложке модного журнала Tatler. На фото она запечатлена на розовом фоне с наращенными волосами в черном корсетном топе с декольте. Образ звезды дополнили солнцезащитные очки с полупрозрачными линзами, серебристые серьги-кольца и чокер, а также розовая сумка итальянского люксового бренда Fendi.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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