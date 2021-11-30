Первый канал закроет «Поле чудес»

Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем телешоу «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз канала, передачу собираются запустить уже в новом формате.
Решение руководства телеканала связано с «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». При этом о каких изменениях идет речь не уточняется.
Тем не менее, Первому каналу удалось достичь договоренностей о покупке у компании CBS официальных прав на передачу Wheel Of Fortune, копией которого является «Поле чудес».
«И с января 2022 года в эфире Первого канала — как всегда, по пятницам — начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем», — сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, Первый канал привел слова Леонида Якубовича, который прокомментировал новость об изменении передачи.
«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — подчеркнул ведущий.