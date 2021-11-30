После коронавируса состояние Александра Градского ухудшилось. Однако артист, несмотря на свое самочувствие, не отказался от съемок в проекте «Голос». В минувшую пятницу в эфир Первого канала вышел последний выпуск шоу с участием Александра Борисовича. Спустя два дня после этого стало известно о его смерти.

Поклонники «Голоса» еще две недели назад стали тревожиться за Александра Градского. Во время просмотра шоу было видно, как плохо выглядел артист на съемках. Помимо этого, возле его кресла стоял вентилятор, который невозможно было не заметить. Уже тогда общество недоумевало, почему артист вообще приезжает в Останкино на съемки.

После смерти мэтра вопросов к руководству Первого канала у скорбящих поклонников и коллег Александра Борисовича только прибавилось. Спустя несколько дней после кончины артиста многие поклонники сделали вывод, что именно участие в «Голосе» добило Градского, смерть которого наступила в результате инфаркта головного мозга.

«Это огромная потеря, конечно же. Неожиданно как-то. Только что он сидел в жюри «Голоса», выбирал талантливых людей к себе в команду. Я видела на экране, как ему однажды стало плохо: он как-то странно склонил голову, заговорил высоким голосом. Неужели этого не замечали сотрудники программы?! Как будто бы загнали его», — считает бывшая свояченица артиста Марианна Вертинская.

Общественное мнение о том, что во время съемок седьмого и восьмого выпусков «Голоса" Александр Борисович выглядел очень больным, поддержала и актриса Елена Коренева. Она отметила, что артист еле разговаривал, с трудом дышал и будто превозмогал себя, чтобы закончить фразу. В предыдущих сезонах Градский всегда активно комментировал выступления участников «Голоса», особенно из своей команды. В этот же раз у него словно бы не хватало сил формулировать предложения.

Некоторые высказываются о смерти Александра Борисовича намного резче. Например, журналист и ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина прямо заявила о том, что нельзя игнорировать явную вину Первого канала в случившемся. По ее мнению, руководство заставило тяжелобольного Градского «развлекать публику».