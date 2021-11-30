Продюсер «Бумера» оставил соседей без горячей воды

Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц оставил без горячей воды восемь квартир в доме Союза кинематографистов в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, пока Члиянц находится на Украине, в его квартире прорвало трубу.

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В результате аварии горячей водой затопило несколько соседних квартир, а чтобы исправить поломку, необходимо разобрать стену и заменить поврежденную сантехнику. Для этого необходимо личное присутствие продюсера.

Вернуться в Москву Члиянц собирается лишь в середине декабря. Пока в квартиру пустили его дочь и слесаря, который перекрыл горячую воду, из-за этого ближайшие пару недель «соседям по стояку» придется обходиться без нее.

Напомним, что в октябре режиссер Валерия Гай Германика подала в суд на своих соседей из-за испорченной картины художницы Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды». Соседи затопили квартиру кинорежиссера в доме на Большой Дмитровке в Москве.