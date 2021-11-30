Бузова вернулась в больницу после побега

Певица Ольга Бузова вернулась под присмотр врачей после того, как она покинула больницу из-за съемок на шоу «Х-Фактор» и дня рождения отца. Как сообщает StarHit, состояние певицы после травмы руки не улучшилось.

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«Не теряйте меня. Я снова в больнице. Чтобы не мучать вас роликами из процедурных кабинетов, я снова пропадаю на несколько дней. Буду восстанавливать ручку», — успокоила подписчиков телеведущая.

Напомним, что у певицы диагностировано защемление нерва на правой руке из-за травм, которые она получила после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». Через некоторое время ее положили в больницу, что вызвало среди фанатов слухи о возможных пластических операциях.