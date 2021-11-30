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51 минуту назад

Бузова вернулась в больницу после побега

Певица Ольга Бузова вернулась под присмотр врачей после того, как она покинула больницу из-за съемок на шоу «Х-Фактор» и дня рождения отца. Как сообщает StarHit, состояние певицы после травмы руки не улучшилось.

Бузова вернулась в больницу после побега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не теряйте меня. Я снова в больнице. Чтобы не мучать вас роликами из процедурных кабинетов, я снова пропадаю на несколько дней. Буду восстанавливать ручку», — успокоила подписчиков телеведущая.

Напомним, что у певицы диагностировано защемление нерва на правой руке из-за травм, которые она получила после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». Через некоторое время ее положили в больницу, что вызвало среди фанатов слухи о возможных пластических операциях.

После этого Бузова записала видео в котором поблагодарила всех поклонников, которые выразили ей поддержку в связи с госпитализацией и опровергла возможные пластические процедуры. Однако 27 ноября она ушла из больницы, чтобы поучаствовать в прямом эфире «Х-Фактора» и посетить день рождения отца.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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