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45 минут назад

В сети появилось видео с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым в инвалидной коляске

Российского модельера Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, засняли в инвалидной коляске. Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok.

Блогерша с никнеймом me_nelly_tiktok запечатлела тяжелобольного 83-летнего дизайнера, сидящего в кресле, в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя близкими друзьями знаменитости. По словам автора ролика, мужчины возят Зайцева как манекен на различные мероприятия, зарабатывая деньги на его имени.

«Братья Хусаиновы набрали платных участников премии с регионов под соусом престижности мероприятия. Они прямым текстом сказали мне, что это, возможно, последняя премия Зайцева, и их цель собрать побольше денег (...) Организация на низшем уровне, но пока они могут прикрываться фамилией Зайцева», — пояснила женщина в посте, который стал вирусным и набрал более миллиона просмотров.

Помимо этого, me_nelly_tiktok поделилась еще одним видео, на кадрах которого братья Хусаиновы выводят модельера из зала под руки. «Это ведут Вячеслава Зайцева, который, по видимому, не совсем в курсе, что происходит», — заключила она.

«Врачи сотворили чудо»: что изменилось в жизни Вячеслава Зайцева

В июне появились подробности о состоянии здоровья Вячеслава Зайцева. Дизайнер посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. Сообщалось, что в ресторан мужчину принесли на руках, поскольку он с трудом передвигался из-за болезни. Кроме того, Зайцев не мог самостоятельно принимать пищу, поэтому на ужине его кормили помощники.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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