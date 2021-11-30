Стали известны подробности раздела наследства Градского

«Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Дети являются наследниками первой очереди, независимо от того, рождены они в зарегистрированном браке или в незарегистрированном, была ли это случайная беременность или желанная. Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный представитель, допустим, мама», — рассказал Жорин.