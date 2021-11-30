Стали известны подробности раздела наследства Градского

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского. Об этом сообщает mk.ru.
Жорин отметил, что Градский с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению адвоката, в нем упомянуты гражданская супруга музыканта Марина Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.
«Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Дети являются наследниками первой очереди, независимо от того, рождены они в зарегистрированном браке или в незарегистрированном, была ли это случайная беременность или желанная. Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный представитель, допустим, мама», — рассказал Жорин.
Он добавил, что долю в наследстве получат двое старших детей Градского, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой.
Ранее стало известно, что Градского похоронят на Ваганьковском кладбище, гражданская панихида состоится 1 декабря в театре «Градский Холл» с 10:00 до 12:00.