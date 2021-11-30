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31 минуту назад

Стали известны подробности раздела наследства Градского

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского. Об этом сообщает mk.ru.

Стали известны подробности раздела наследства Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жорин отметил, что Градский с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению адвоката, в нем упомянуты гражданская супруга музыканта Марина Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.

«Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Дети являются наследниками первой очереди, независимо от того, рождены они в зарегистрированном браке или в незарегистрированном, была ли это случайная беременность или желанная. Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный представитель, допустим, мама», — рассказал Жорин.

Он добавил, что долю в наследстве получат двое старших детей Градского, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой.

Семья Градского проигнорировала последнее желание музыканта

Ранее стало известно, что Градского похоронят на Ваганьковском кладбище, гражданская панихида состоится 1 декабря в театре «Градский Холл» с 10:00 до 12:00.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Сергей Жорин,
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